950 единиц техники вышли убирать последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге

Коммунальщики Петербурга борются с ночным снегом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Природа подкинула проблем петербургским коммунальным службам. Прошедший минувшей ночью снегопад завалил дворы, проезды и трассы Северной столицы. Убрать все и быстро получилось не везде.

- Калининский район вообще, как не убирали. Не проехать, пробки везде, - рассказали сотрудники «Комсомольской правды», добиравшиеся на работу с приключениями.

В Приморском районе, к примеру, ситуация была получше. Однако в целом по городу автомобилисты все равно не спешили и понизившаяся скорость потока приводила к пробкам. Тем временем в Комитете по благоустройству отчитались о работе дорожных служб и дворников.

- На уборку городских дорог ночью вышло более 950 единиц техники, на дневную смену 20 января заступила 931 машина. Расчисткой тротуаров и труднодоступных мест заняты 1222 работника ручной уборки Комитета по благоустройству. По предварительной информации слой свежевыпавшего снега составил около двух сантиметров, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас снег грузовиками вывозят на снегоплавильные пункты. А водителей просят соблюдать знаки парковки, чтобы не мешать уборке.