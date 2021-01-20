36 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Санкт-Петербурге

Около 36 тысяч человек искупались в купелях на Крещение в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крещенских купаниях, которые состоялись в Санкт-Петербурге 18 и 19 января 2021 года, приняли участие порядка 36 тысяч горожан. Об этом в среду, 20 января, рассказали в Смольном. Это меньше, чем обычно. Однако из-за пандемии число купелей в городе было сокращено до 18. Около купелей дежурили спасатели, медики и сотрудники органов правопорядка.

- Благодаря скоординированным действиям всех задействованных структур и ответственном отношении горожан к проведению праздничных мероприятий, удалось не допустить нештатных ситуаций и серьезных происшествий, – отметила Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За безопасностью следили 175 спасателей МЧС, Российского Союза Спасателей, Пожарно-спасательного колледжа.

Отметим, что в прошлом году в Петербурге было организовано 27 купелей, омовение совершили около 50 тысяч человек.