Два килограмма мефедрона нашли в камере хранения супермаркета на проспекте Культуры

Полиция ищет владельца 2 кг мефедрона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сыщики из Калининского района Санкт-Петербурга разыскивают владельцев наркотика, который был найден в камере хранения одного из сетевых супермаркетов на проспекте Культуры. Всего в руки оперативников попало более двух килограммов мефедрона.

- 19 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков было установлено, что в одной из камер хранения вещей в магазине находится крупная партия наркотиков. В результате выезда полицейские изъяли пять прозрачных полимерных пакетов, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Экспертиза показала, что найденный порошок - синтетический наркотик мефедрон общей массой 2,3 кг.

Сейчас правоохранительные органы ищут запасливого дилера, вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Виновным, если их найдут, светят очень долгие тюремные сроки за распространение наркотиков в крупном размере.