Движение по трассе А-114 в Ленобласти полностью перекрыто из-за ДТП

ДТП перекрыло движение по трассе А-114 в Ленобласти /Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Внимание, автомобилисты. Днем в среду, 20 января 2021 года, движение по трассе А-112 в Ленинградской области полностью остановилось. Причиной тому массовая авария, перекрывшая дорогу.

- По предварительной информации, около 11:00 часов стало известно о столкновении четырех транспортных средств на 463-м км федеральной дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 "Кола" в Тихвинском районе Ленинградской области, - сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В итоге, пострадавших нет, повредились только машины. Однако автомобили разлетелись так, что перекрыли всю дорогу.

На данный момент объезд перекрытого участка возможен по улично-дорожной сети деревни Чемихино. В связи с ДТП на участке федеральной дороги образовался затор протяженностью около 4,5 км в оба направления.

На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД. Вызвана техника для эвакуации поврежденных транспортных средств.