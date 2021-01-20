«Ауди» сложило пополам при ударе о столб на Индустриальном проспекте

Водитель "Ауди" погиб в ДТП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария произошла днем 20 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В районе дома 73 по Индустриальному проспекту «Ауди» вылетела с дороги и в буквальном смысле намоталась на столб.

- На Индустриальном к Шафировскому у магазина «Петрович» «Ауди» намотало на столб, водитель погиб, - пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видно, что удар пришелся как раз на водительскую сторону, поэтому шансов выжить у шофера было мало. При этом кузов машины согнуло пополам, обмотав вокруг столба.

В комментариях петербуржцы предполагают, что причиной аварии могло стать превышение скорости: «Какая ж там скорость должна была быть, что бы так намотало ?! И как так? Там дорога широченная, как взлетная полоса».

Официальных данным от ГИБДД на данный момент не поступало, в причинах аварии разберутся инспекторы Госавтоинспекции.