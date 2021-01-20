Следственный комитет взял на контроль дело о нападении петербуржца на врача-педиатра

СК взял на контроль дело о нападении петербуржца на врача-педиатра Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дело о нападении жителя Санкт-Петербурга на врача-педиатра в детской поликлинике взял на контроль следственный комитет. В среду, 20 января 2021 года, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также предъявлено обвинение. 33-летний петербуржец уже задержан сотрудниками полиции, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

- По данным следствия, обвиняемый днем 18 января, находясь в помещении одной из поликлиник, расположенных на территории Невского района, устроил скандал с врачом-иммунологом, после чего применил в отношении последней, находящийся при нем газовый баллончик, распылив его содержимое в лицо врача, - сообщили в комитете.

Как сообщалось ранее, мужчина также избил 58-летнюю женщину-врача, после чего последняя оказалась в больнице.

Агрессивному мужчине грозит до семи лет лишения свободы.