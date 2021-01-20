Пожар произошел в гимназии в Санкт-Петербурге

Учеников петербургской гимназии эвакуировали из-за пожара / Фото: Муниципальный округ Правобережный

В гимназии №513, расположенной в доме 9, корпус 3, по улице Латышских стрелков в Санкт-Петербурге произошел пожар. Возгорание произошло в двенадцатом часу утра в среду, 20 января 2021 года. Всех учеников незамедлительно эвакуировали из здания.

- Детей ведут в соседнюю школу №572. Все организовано. Давки нет. Все дети одеты. Все спокойно. Спецслужбы города на месте, - рассказали в муниципальном округе "Правобережный".

Как сообщили в МЧС города, пожар произошел в помещении серверной на первом этаже гимназии. В комнате площадью девять квадратных метров обгорела обстановка в полтора "квадрата". Для безопасности во время тушения пожара здание было полностью обесточено. Возгорание ликвидировано к 12:02 часам.

В результате пожара пострадавших нет. На данный момент на месте работают специалисты, которые выясняют причину возгорания.