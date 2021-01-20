Тренер «Зенита» Сергей Семак привился от коронавируса

Сергей Семак вакцинировался. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный тренер петербургского «Зенит» Сергей Семак привился от коронавируса. Официально о вакцинации наставника ни клуб ни он сам не сообщал, однако жена Сергея Богдановича Анна Семак, отвечая на вопросы подписчиц в Инстаграме, раскрыла секрет.

- Да, он посчитал вакцинацию для себя необходимой мерой - ответила Анна Семак на вопрос: «А ваш муж вакцинировался от ковида? Тогда и я не побоюсь».

А вот привилась от коронавируса сама Анна и их многочисленные дети, супруга Сергея Семака не уточнила.

Напомним, что сейчас наставник «зенита» вместе с командой находится на первых предсезонных сборах в Дубае. Там команда пробудет до 27 января и проведет четыре товарищеских матча. Но пока без Артема Дзюбы и Андрея Лунева, которых оставили в Петербурге из-за положительных тестов на «ковид». Если все будет в порядке, то они присоединятся к сине-бело-голубым позднее.

К слову, в самом «Зените» также озадачились вопросом вакцинации, однако рассматривать актуальность его будут после возвращения со сборов, которые оканчиваются 12 февраля.