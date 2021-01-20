12 ударов топором в голову: появились подробности жестокого убийства на проспекте Большевиков

Муж зарубил жену в квартире на проспекте Большевиков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу раскрыло жуткие подробности кровавой драмы, произошедшей в Невском районе города. 19 января в квартире одного из домов на проспекте Большевиков было найдено тело 30-летней женщины, о пропаже которой в полицию заявила мать. Она рассказала, что дочь жила на съемной квартире вместе с мужем. Открывать дверь позвали владельца квартиры. Вошедшим внутрь полицейским предстала страшная картина.

- По версии следствия, между супругами внезапно возник конфликт, в ходе которого муж нанес своей жене не менее 12 ударов топором в область головы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сам мужчина, бывший в сильном алкогольном опьянении, находился здесь же. Он был задержан сотрудниками полиции.

По словам матери погибшей, ее дочь не отвечала на звонки в течение трех дней. Предварительно, все это время женщина была мертва, а ее 32-летний пил в квартире рядом с телом.

Ему предъявлено обвинение в убийстве.