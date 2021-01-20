Следователи разыскивают малолетних жертв двух петербуржцев, обвиняемых в педофилии

В Петербурге разыскивают малолетних жертв двух мужчин / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге следственный комитет разыскивает жертв двух мужчин, которые обвиняются в сексуальных преступлениям против малолетних девочек. В среду, 20 января 2021 года, правоохранители опубликовали фотографии задержанных. В отношении каждого из них уже возбуждено уголовное дело.

- Следственным отделом по Московскому району расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего Андрея Гурина, а также уголовное дело в отношении 24-летнего Эммануила Брыткова, оба находятся под стражей, - сообщили в комитете.

Известно, что Гурин 1 и 9 октября 2020 года в парадных домов, расположенных на Взлетной и Штурманской улицах, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух 7-летних девочек. Брытков совершил аналогическое преступление 27 октября в парадной дома на улице Типанова. Его жертвой стала 8-летняя девочка.

В связи с имеющейся информацией о совершении обвиняемыми Гуриным и Брытковым ряда аналогичных преступлений, следственный комитет обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями об их преступной деятельности, позвонить по телефонам 8921-383-87-60, 571-00-40, 8950-012-12-51, 560-66-71 или 02.