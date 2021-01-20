Старые «Жигули» угнали у дублера Павла Прилучного в Петербурге

Полиция нашла угонщиков старой "пятерки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские петербургского Главка оперативно нашли угонщиков старой «пятерки», на которой в соревнованиях по дрифту (контролируемому заносу) выступал житель Северной столицы. Интересно, что владелец ВАЗа также снимается в кино как каскадер и был дублером Павла Прилучного, звезды сериала «Мажор».

- 19 января 2021 года в полицию поступило сообщение от 31-летнего индивидуального предпринимателя о том, что в период с 17 по 19 января от дома 65 по Суздальскому шоссе около автосервиса неизвестный похитил его автомобиль «ВАЗ-2105» коричневого цвета 2008 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 150 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отсмотрев записи с камер наблюдения оперативник установили время угона - 4:20 утра, а также подозреваемых в нем. Вскоре в поселке Бугры Ленинградской области были задержаны двое местных жителей 28 и 29 лет. Там же найдены и пропавшие «Жигули».

Известно, что в тот вечер мужчины пьяными катались на своей машине и решили поживиться за счет чужих авто. Из двух ВАЗов они украли аккумуляторы и магнитолу. А один из них удалось завести.