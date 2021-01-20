Около 3 тысяч петербургских учителей привились от коронавируса

Почти 3 тысячи петербургских учителей сделали прививку от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже привились от коронавируса около 3 тысяч учителей. Об этом в среду, 20 января 2021 года, рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина. Также она отметила, что из них почти 1,5 тысячи педагогов уже прошли второй этап вакцинации.

- На очереди в списке желающих - ещё более 5 тысяч. Пока на вакцинацию записывались только школьные педагоги. Но сегодня формируются заявки от сотрудников колледжей, детских садов, учреждений дополнительного образования. И можно уверенно сказать, что процесс вакцинации входит в нормальный рабочий ритм, - отметила Потехина.

Вице-губернатор добавила, что в ближайшие дни в городе появятся еще 50 прививочных пунктов в добавок к 70-ти уже работающим. Также формируются мобильные бригады, которые смогут выезжать на временные прививочные пункты. Поставка в город вакцины создает достаточные объемы для стабильной работы - на сегодня город получил более 40 тысяч доз.