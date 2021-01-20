Стоимость вторичного жилья в Санкт-Петербурге выросла на 16 процентов

В Петербурге спрос на вторичное жилье увеличился почти наполовину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в 2020 году вырос спрос на вторичное жилье, а вместе с ним и цены. Отмечается, что значительно подорожали квартиры, введенные за последние десять лет. Так, спрос на "вторичку" в городе вырос на 45 процентов.

- Квадратный метр на вторичном рынке подрожал за год на 16 процентов, - говорится в исследовании "Авито Недвижимость".

Те, кто только планировали покупку жилья, активизировались с реализацией этих планов из опасений, что квартиры резко подорожают. Росту спроса на вторичку способствовали и низкие ставки по банковским вкладам: на фоне снижения их доходности вложение сбережений в недвижимость с целью последующей сдачи в аренду стало представляться более выгодной инвестицией.

По итогам 2020 года в России спрос на вторичное жилье превысил аналогичные показатели предыдущего года на 35 процентов, несмотря на повышение цен и экономическую нестабильность.