Женщина обвинила сожителя в изнасиловании своей 14-летней дочери в Ленинградской области

Жительница Ленобласти обвинила сожителя в изнасиловании своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница деревни Нижние Осельки Всеволожского района Ленинградской области обвинила своего сожителя в изнасиловании дочери. Днем во вторник, 19 января 2021 года, в полицию обратилась 43-летняя женщина, которая рассказала, что ее возлюбленный надругался над ее 14-летней девочкой.

- Со слов заявительницы, 40-летний безработный мужчина, который проживает вместе с ней, в неустановленное время и неустановленном месте изнасиловал ее 14-летнюю дочь. Отмечается, что девочка ведет половую жизнь с 11 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Медицинское освидетельствование девочки еще не проводилось.

О задержанном известно, что с 2001 по 2007 года он четыре раза был судим за продажу наркотиков, в 2011 году его отправили на три года в колонию за кражу.