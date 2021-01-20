Незаконный павильон снесли в Приморском парке Победы

Нелегальный павильон в парке Победы "пустили на иголки". Фото: ККИ СПб

Очередной рейд по освобождению незаконно занятой городской земли провели сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ). Их усилиями были снесены несколько ларьков и павильонов, в том числе в Приморском парке Победы.

- В отсутствие правовых оснований 10-метровый павильон был установлен в центральной части объекта культурного наследия «Приморский парк Победы» на территории зеленых насаждений общего пользования, - сообщает пресс-служба ККИ.

Нелегальный ларек с орехами и сухофруктами нашелся на Каменноостровском проспекте. Его участь была предрешена.

Вступили в дело ломы и болгарки на Тихорецком проспекте, где находился павильончик по ремонту обуви и сумок.

Не слишком повезло и владельцам торговой палатки из Купчино. Ларек, площадью 8 кв. метров был ликвидирован. Торговля в нем, к слову, шла без кассового аппарата.

Хозяевам всех объектов придется не только оплатить штрафы, но и стоимость демонтажа, так как сами они этого не сделали.