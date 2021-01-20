Главу муниципального образования Всеволожского района в Ленобласти отправили в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 20 января 2021 года, суд Ленинградской области принял решение о заключении под стражу Виктора Воронина - главу муниципального образования "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района.Чиновник проходит по делу о крупной взятке.

- По версии следствия, глава муниципального образования, действуя из корыстных побуждений, получил взятку от предпринимателя в виде имущества и оказания ему услуг имущественного характера в виде выполнения ремонтных работ в доме подозреваемого, стоимостью около 2 миллионов рублей, - рассказали в следственном комитете.

Также во время обысков у него и еще одного подозреваемого депутата нашли электронные носители информации, представляющие интерес для следствия, а также три единицы, предположительно, огнестрельного оружия и боеприпасы.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастности подозреваемых к аналогичным преступлениям коррупционного характера.