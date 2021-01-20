Выездные бригады начнут вакцинировать петербуржцев от коронавируса

В Петербурге планируется проводить вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируется проводить вакцинацию от коронавируса с помощью выездных бригад. Об этом в среду, 20 января 2021 года, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев во время совещания с комитетом здравоохранения. Также он поручит сохранить необходимый коечный резерв в инфекционных стационарах для больных с COVID-19 и нарастить темпы вакцинации петербуржцев от коронавируса.

- Общее количество пациентов, находящихся на лечении от новой коронавирусной инфекции как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, за неделю снизилось на 4,4%. Тем не менее, цифра пока остается большой – более 67 тысяч человек, - отметил Олег Эргашев.

Сегодня в городских больницах развернуто 12488 коек для коронавирусных больных, из которых более 26 процентов свободны. В больницах находятся 9142 пациента, из них на лечении в реанимациях - 705 человек, на ИВЛ – 336 пациентов.

Что касается вакцинации, то в Петербурге привиты уже 27499 человек, вакцинация завершена у 4986 человек.