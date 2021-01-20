Более 26 процентов коронавирусного коечного фонда свободно в Санкт-Петербурге

Более 26 процентов коронавирусного коечного фонда свободно в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге свободно более 26 процентов коек, специально обустроенных под лечение коронавирусных больных. Об этом в среду, 20 января 2021 года, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев. Всего для пациентов с COVID-19 и пневмониями в городе развернуло 12488 мест в 25 больницах.

- В больницах находятся 9142 пациента, из них на лечении в реанимациях - 705 человек, на ИВЛ – 336 пациентов, - отметил Эргашев.

Каждую неделю число заболевших увеличивается на восемь процентов. При этом количество госпитализаций за последнюю неделю сократилось на 10 процентов. Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению поддерживать свободный коечный резерв для инфекционных больных не ниже 20 процентов.

Напомним, что сейчас в Петербурге активно ведется программа по вакцинации. Прививки поставили уже 27,5 тысяч горожан.

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