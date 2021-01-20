Организатора свалки на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге привлекли к ответственности

Организатор свалки на Пискаревском проспекте привлечен к ответственности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге привлекли к отвественности организатора свалки на Пискаревском проспекте. В среду, 20 января 2021 года, состоялось рассмотрение административного дела, на котором комитет по природопользованию назначил нарушителю максимальный штраф.

- В рамках административного расследования было установлено, что на земельных участках размещались отходы различного класса опасности. На въезде велся учет транспортных средств. Согласно журналу учета, за два месяца на территорию незаконной свалки заехали 1998 транспортных средств, - рассказали в Смольном.

Формирование подобных техногенных массивов оказывает негативное воздействие на объекты охраны окружающей среды, в том числе на землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы. Всего ущерб окружающей среде оценен в 1 миллион 708 тысяч рублей.