Суд отправил в СИЗО мужчину, избившего детского педиатра в поликлинике Санкт-Петербурга

Суд арестовал мужчину, который напал на детского педиатра за отказ сделать ребенку иностранную прививку. Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал буйного мужчину, который избил детского педиатра в поликлинике №73 в Санкт-Петербурге. Напомним, семейная пара бизнесменов пришла на прием к врачу с просьбой сделать их маленькому ребенку импортную прививку. Не получив желанного, супруги закатили скандал, после чего мужчина вскипел и залил врача перцовым газом из баллончика. 58-летняя женщина упала на пол и получила множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую.

- Обвиняемый вину в суде не признал. Пояснил, что жена и малолетний ребенок находятся на его иждивении, им необходимо оказывать материальную помощь, а заключение под стражу негативно отразиться на этом. Нападение он объясняет тем, что действовал в пределах необходимой обороны, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В следственном изоляторе горе-пациент просидит минимум до 18 марта 2021 года. По уголовному делу, возбужденному в отношении него по статье за хулиганство, ему грозит до 7 лет лишения свободы, а в лучшем случае крупный штраф. Пострадавший врач до сих пор лечится в больнице.