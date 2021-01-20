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Коронавирус Covid-19

Петербуржцам показали памятку для записи на прививку от коронавируса

В ней заверяют, что сделать вакцину можно без прикрепления полиса к поликлинике
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Для петербуржцев создали памятку, которая посвящена записи на прививку от коронавируса.

Для петербуржцев создали памятку, которая посвящена записи на прививку от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы все чаще сталкиваются с рядом трудностей, касающихся записи на вакцинацию от коронавируса. Сайт «Горздрава» сделал удобную памятку, которая отвечает на многие вопросы. К примеру, жители Северной столицы массово жаловались на невозможность записаться через портал «Здоровье петербуржца» на прививку в ту или иную поликлинику без прикрепления полиса ОМС. Теперь этот недочет уберут.

Памятка для записи на вакцину от COVID-19. Фото: vk.com/gorzdravspb

Памятка для записи на вакцину от COVID-19. Фото: vk.com/gorzdravspb

- Внимательно ознакомьтесь с памяткой и не забывайте, что только официальный интернет-ресурс гарантирует безопасность ваших данных. Если вам не удается записаться в выбранную медицинскую организацию, то вы можете записаться на вакцинацию по телефонам центров записи на вакцинацию – они доступны по ссылке на сайте Комздрава, - дополняют в группе «Горздрава» во «Вконтакте».

Однако в комментариях к публикации у некоторых петербуржцев до сих пор остаются различные технические проблемы. Одна из основных бед – «вылеты» с сайта.

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