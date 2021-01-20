Полиция задержала 13 депутатов за нарушение правил по коронавирусу в Санкт-Петербурге

13 депутатов МО "Смольнинское" задержали в Санкт-Петербурге. Фото: twitter.com/serayadiana

13 депутатов муниципального образования «Смольнинское» принудительно отправили в отдел полиции №76 в Санкт-Петербурге. О задержании рассказала член МО и непосредственный участник событий Диана Серая в своем Twitter. Девушка снимала весь процесс на видео. По ее словам, депутаты собрались в административном здании для заседания, которое в итоге не состоялось.

- Работники администрации МО «Смольнинское» опять отсутствуют на своем рабочем месте (в рабочее время!). Тем самым не дают депутатам провести очередное заседание Совета, - написала девушка.

Судя по видеозаписи с места события, всех депутатов задержали за нарушения 121-го постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Конкретики по вменяемым проступкам пока что нет. К 21:00 все задержанные до сих пор сидят в отделе полиции. К слову, в масках.