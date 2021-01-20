Смольный не видит причин для отмены ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пока не будут смягчать ограничения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный пока не видит обоснованных причин для отмены ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в свежем отчете городского Координационного совета по борьбе с COVID-19. Да, пока что в Северной столице сохраняется тенденция снижения суточного числа больных инфекцией, а также госпитализаций, но эксперты советуют не бежать впереди паровоза.

- Положительная эпидситуация сформировалась из-за продолжения противоэпидемического эффекта новогодних праздников и введенными правительством города ограничительными мерами. Пока преждевременно говорить об устойчивом переходе второй волны пандемии в нисходящую фазу, - поясняют эксперты Совета и Комздрава в отчете.

По мнению специалистов, делать выводы можно будет только после следующих двух недель – это максимальный инкубационный период после конца новогодних выходных. Тем временем в городе свободны 27% инфекционных коек в стационарах.