Газ взорвался в жилом доме в Архангельске

В Архангельске в многоэтажке взорвался газ, пострадала межквартирная стена. Фото: vk.com/otkrytiiarkhangelsk

Газ взорвался в одном из жилых домов, расположенном на Московском проспекте в Архангельске. На место срочно выехали все спецслужбы, а также замглавы региона по городскому хозяйству. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако спасатели оперативно эвакуировали из второго подъезда 49 жильцов, в том числе 9 детей. Двум горожанам понадобился теплый автобус, остальные ждали развития событий на улице и не на шутку встревожились.

К счастью, трагедии не случилось. Фото: vk.com/otkrytiiarkhangelsk

- Хлопок газа произошел в квартире на 8 этаже, расположенном во втором подъезде дома по адресу Московский проспект 43, корпус 1. На месте работают сотрудники МЧС и газовой службы, они обследуют помещения и оборудование. По предварительной информации, здание в порядке, но пострадала межквартирная стена – не несущая, - рассказали в сообществе администрации области во «Вконтакте».

Добавим, что к 21:15 всем жильцам подъезда разрешили вернуться в свои квартиры.