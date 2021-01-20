Ледокол «поиграл в догонялки» с напуганными рыбаками на Финском заливе

Фото: vk.com/spb_north_fish / Иван Никитин

Ледокол «Капитан Плахин» разогнал рыбаков, устроившихся на Финском заливе возле одного из Морских вокзалов на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Видеозапись погони Моськи от Слона появилась в тематическом сообществе во «Вконтакте». Утром 20 января рыболовы спокойно вышли на лед, пробурили лунки, уселись и стали ждать плотву, поэтому мчащийся навстречу корабль их ошарашил. Люди побежали врассыпную, попутно используя нецензурную лексику.

- В новом порту лед переломан. Можете не строить планы! – коротко сообщил о произошедшем приключении рыбак Иван Никитин в группе «Рыбацкий север СПб и ЛО» во «Вконтакте».

По словам очевидца, среди рыбаков были пенсионеры, которым особенно тяжело устраивать марш-бросок.

- Понятно, что рыбаки нарушили правило, где прописано, что рыбалка на территории порта запрещена. Но это не дозволяет кому бы то ни было давить людей и измываться над ними, - гневается рыбак под именем smelt.spb в Instagram.