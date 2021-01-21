Смольный утвердил состав правительства с тремя новыми вице-губернаторами Санкт-Петербурга

Беглов утвердил трех новых вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Александр Беглов утвердил трех новых вице-губернаторов в должности. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Смольного. В нем градоначальник прописывает обязанности заместителей. Документ за подписью Беглова вступает в силу с 21 января 2021 года. Ранее кандидатуры вице-губернаторов одобрили в ЗакСобрании.

Станислав Казарин, как и планировалось, станет «цифровым» вице-губернатором, отвечающим за информатизацию и связь. Однако ему добавили вопросы, связанный с городским садоводством и огородничеством.

- Также Казарин С.В. Обеспечивает взаимодействие правительства Санкт-Петербурга с Министерством цифрового развития… ФСБ, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, - гласит выдержка из распоряжения.

Добавим, что Борис Пиотровский займется делами культуры и спорта Северной столицы, а вопросы энергетики и регулирования тарифов отдали Сергею Дрегвалю, тут без новостей.