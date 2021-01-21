Жена Сергея Семака призналась, что именно раздражает ее в муже

Анна Семак рассказала, что раздражает ее в муже. Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Супруга Сергея Семака Анна призналась, что наиболее сильно раздражает ее в муже. Об этом жена главного тренера «Зенита» рассказала в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. По словам Анны, Сергей слишком усердно следует коронавирусным правилам, хотя совсем недавно сделал прививку.

- У меня тоже бывает такое. Раздражает, например, следование Сергея установленным правилам, четко, слово в слово по букве закона. Я имею в виду ношение маски с учетом того, что у него прививка. Но в такие моменты я вспоминаю, что потенциально может раздражать его во мне и успокаиваюсь… - написала Анна в ответ на вопрос фанатки про то, как бороться с раздражением от близкого человека.

Добавим, что сейчас вся семья находится в Дубаях, где у «Зенита» проходят первые тренировочные сборы, за которыми «Комсомолка» пристально следит.