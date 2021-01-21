Суд закрыл кальянную, терроризировавшую жителей Рубинштейна шумом и запахами

Суд приостановил на 30 суток работу кальянной в подвале дома на Рубинштейна. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд закрыл кальянную, расположенную в цокольном этаже дома 27, литера А на улице Рубинштейна. По словам жильцов, увеселительное заведение день за днем терроризирует их шумом и постоянными запахами. Потерпевшие просили выселить предпринимателей из помещения, но судья разрешил устранить все нарушения во время приостановки деятельности кальянной на 30 суток.

Внеплановая проверка экспертов показала массу нарушений в общепите.

- Загрузка товара осуществляется непосредственно под окнами жителей дома, отсутствует поточность технологических процессов, санузел для посетителей совмещен, нет договора на вывоз отходов, не предоставлены сведения о воздухообмене помещений и эффективности вентиляции, - цитируем лишь часть нарушений, перечисленных объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга.