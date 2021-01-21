Метель и до -8 градусов обещают в Санкт-Петербурге 21 января

Снегопад осложнит ситуацию на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Немного морозная и снежная погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступивший четверг. Такой прогноз сделали синоптики гидрометцентра. И он уже начинает сбываться. Если снега пока нет, то температура опустилась ближе к -10.

- 21 января в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Утром небольшой снег, днем - сильный, слабая метель. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха утром -8...-10, днем -6...-8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Из-за снегопада обстановка на дорогах осложниться, а гололед сделает трассы еще опаснее. Водителям нужно быть крайне внимательными и осторожными.

Сейчас, на 7:45 утра, в Петербурге ясно, без осадков. Температура составляет -9 градусов. Дует слабый восточный ветер, давление составляет 756.4 мм ртутного столба, а влажность достигает 89%.