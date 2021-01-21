Невский проспект украсили ко Дню снятия блокады

Невский проспект начали украшать ко Дню снятия блокады. Фото: "Невские новости"

Сразу две важные даты отмечает город на Неве в январе. 18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда, а 27 января 1944-го - окончательно снята. Вот и сейчас Северную столицу начали украшать ко дню, который в последнее время называют Днем ленинградской Победы.

- В этом году традиционно украсят Невский проспект, Лиговский и Суворовский. Кроме того, празднично оформят проспект Непокоренных, Пискаревский проспект и Пискаревское мемориальное кладбище. Также украсят площадь Победы и Московский проспект, - пишут «Невские новости».

В основу для украшений лег внешний вид медалей «За оборону «Ленинграда», памятного знака «Жителю блокадного Ленинграда» и оливково-зеленая лента к ним. Главный символ - «разорванное кольцо». Именно такие подвесы уже появились на Невском проспекте.

А всего в городе разместят 15 подвесов, 40 консолей и более 1,5 тысяч флагов.

На рекламных щитах будут расклеены плакаты с поздравлениями, также объявления будут звучать по громкой связи в метро.