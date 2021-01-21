Несколько машин «размотались» на Гражданском проспекте утром 21 января

Массовая аварий произошла на Гражданском проспекте. Фото: vk.com/spb_today / Никита Федоренко

Серьезная авария перекрыла движение троллейбусам на Гражданском проспекте. Утром 21 января несколько автомобилей что называется «размотались» по дороге неподалеку от перекрестка с улицей Гидротехников. Из-за этого от «Академической» в сторону центра движение оказалось затруднено.

- Серьезная авария на пересечении Гражданского проспекта и Гидротехников. Семь машин. Троллейбусы стоят, не проехать. Будет большая пробка, - предупредили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

И пробка действительно собралась. В утренний час пик транспорт практически встал. На онлайн-картах бордовым окрашен участок, длиной почти в километр. Затор растянулся по Гражданскому проспекту от подъезда к проспекту Науки до улицы Гидротехников. по «карманам» объехать пробку не получится.

А учитывая, что Гражданский проспект традиционно стоит дальше, перед перекрестком с Непокоренных, то у автомобилистов есть все шансы опоздать на работу.

Сведений о ДТП от полиции пока не поступало.