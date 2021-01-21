Циклон «Кристоф» накроет Санкт-Петербург 21 января

Метеорологи обещают в Петербурге метель. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное изменение погоды ждет жителей Санкт-Петербурга в наступивший четверг. 21 января в город пожалует циклон «Кристоф», который принесет некоторое похолодание и сильный снежный заряд.

- Ситуация в Северной столице будет определяться теплым атмосферным фронтом, связанным с выходящим в Северное море циклоном «Кристоф», как его окрестили британские метеорологи. Это станет причиной облачной, в начале дня с прояснениями погоды, временами будет идти снег, возможны метели, - сообщает на страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Стараниями циклона температура воздуха в Петербурге чуть понизится и составит днем -6…-8 градусов. В Ленинградской области будет от 6 до 11 со знаком минус.

И в городе и в области будет дуть умеренный юго-восточный ветер, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы.