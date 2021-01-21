Петербуржцы ринулись скупать «бэушные» премиальные иномарки

Классика и премиум - всегда в цене. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга больше, чем средние россияне полюбили подержанные премиальные иномарки. За минувший год рост продаж машин класса «люкс» на вторичном рынке составил почти 8%, что выше, чем в среднем по стране.

- По итогам 2020 года продажи автомобилей премиальных брендов в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке увеличились на 6,1% по сравнению с 2019 годом. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажи таких автомобилей выросли за год на 7,9%, - сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

В список авто, продажи которых оценивали эксперты, вошли такие марки, как Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

При этом в расчет брали машины не старше трех лет, средняя цена которых составила 2 миллиона 702 тысячи рублей, что на 15% выше, чем годом ранее.

Причиной, по которой выросли продажи премиум-сегмента, как нового, так и Б/У (при падении авторынка в среднем), эксперты называют желание россиян вложить средства в ценную покупку и защитить их при дешевеющем рубле.

К слову, средняя цена обычной подержанной машины, продающейся через сервис объявлений, оказалась в десять раз ниже «премиума».