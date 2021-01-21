МЧС предупреждает о сильном снегопаде в Санкт-Петербурге

Сильный снег осложнит ситуацию на трассах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило предупреждение о сильном снегопаде, который, как ожидается, накроет город к вечеру. Спасибо за это надо сказать циклону «Кристоф», зависшему над Северным морем и оказывающем влияние на Петербург.

- В конце дня 21 января и в начале ночи 22 января местами, ожидается сильный снег. По возможности воздержитесь от поездок по городу, оставайтесь в квартире или на работе. На улице будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений! - сообщает пресс-служба МЧС.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров на дороге. А в случае, если метель делает невозможной безопасную езду, надо аккуратно остановиться на обочине или у тротуара (не мешая потоку!) и, включив «аварийку», переждать снежный заряд.

Отметим, что в течение дня температура в Петербурге составит -6...-8 градусов, а в Ленобласти может быть до -11.