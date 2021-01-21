Полиция изъяла в Ленобласти 30 автобусов с перебитыми номерами

Более 30 старых автобусов могли незаконно ввезти в Россию. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Оперативники петербургского Главка вместе с сотрудниками Кингисеппской таможни провели операцию по выявлению незаконно ввезенного в Россию транспорта. Результатом оказались более 30 изъятых автобусов с перебитыми номерами, находившихся в владении частных перевозчиков.

- У полицейских есть основания полагать, что идентификационные номера их агрегатов были незаконно изменены в целях придания транспортному средству вида законно находящихся на территории России. При этом при ввозе были использованы документы от иных транспортных средств - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Впрочем, пока документально установлен незаконный ввоз только двух транспортных средств, но работа еще продолжается.

Сейчас изъятые автобусы отправлены на экспертизу, чтобы факт перебивки, то есть изменения агрегатных номеров был зафиксирован официально.

Отметим, что большинство автобусов были ввезены сильно подержанными. Расследование дела продолжается.