Труп мужчины с рыжей бородой нашли под окнами высотки в Санкт-Петербурге

Мужчина с рыжей бородой погиб, упав с высоты многоэтажки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга выясняет причину смерти рыжего мужчины, труп которого был найден под окнами высотки. В половину третьего дня в среду, 20 января 2021 года, в экстренную службу позвонил 21-летний житель дома Красногвардейского района. Парень сообщил, что увидел, как человек упал с высоты и разбился о землю.

- В заявке сообщалось, что неизвестный мужчина упал с высоты. Его труп нашел молодой человек у первой парадной дома 42, корпус 1 по Заневскому проспекту, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция прибыла на место и обнаружила тело мужчины лет 30-ти, ростом около 170 сантиметров. У него были светло-рыжие волосы и борода с усами. Одет он был в зимнюю куртку с капюшоном в меховой окантовке, голубую рубашку, белую футболку, джинсы и черные ботинки.

По документам, найденным у погибшего, полицейские выяснили, что это 31-летний приезжий из Свердловской области. Место жительства в Петербурге пока не установлено. Детали гибели мужчины выясняются.