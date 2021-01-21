Еще более 3 тысяч человек с коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге на 21 января

Еще у 31 тысячи петербуржцев выявили коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о пандемии на утро четверга, 21 января 2021 года. Санкт-Петербург наконец уступил анти-лидерство Москве по числу ежедневного прироста зараженных, уйдя на второе место. За последние сутки в столице выявили 3458 заболевших, в городе на Неве - 3112.

- Всего за время пандемии в Петербурге официально коронавирус выявлен у 310 504 человек. Из них полностью выздоровели 197 611 пациентов. Жертвами инфекции стали 9122 горожан, - сообщает оперативный штаб.

Напомним, что накануне стало известно о госпитализации с коронавирусом легендарного вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева. Вечером 19 января жена экс-футболиста Екатерина рассказала о том, что состояние мужа ухудшилось, легкие сильно поражены.

Звезда кино и театра Алиса Бруновна Фрейндлих тоже до сих пор находится в больнице. Врачи говорят, что "прогресса нет".