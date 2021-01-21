Санкт-Петербург обошел Москву в суточном рейтинге смертности: умерли еще 79 человек

В Петербурге опять самая высокая смертность по стране. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург опять возгласил печальный рейтинг по суточной смертности от коронавируса в России. Северная столица обошла даже Москву, не первый раз, в прочем. Данные на утро 21 января привел федеральный штаб по «ковиду».

- По состоянию на 11:00 четверга в России зафиксированы еще 612 летальных исходов по причине заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе в Москве - 69, в Санкт-Петербурге - 79, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Общее количество жертв болезни по стране достигло 67 832 человек. Из них 12 759 - в столице и 9122 - в Петербурге.

Однако коэффициент в пересчете а 100 тысяч населения в городе на Неве остается самым высоким в России - 170,4. Московский, для примера - 102,0. В остальных регионах страны он еще ниже, причем существенно.

Специалисты объясняют это высоким процентом пожилых горожан и особой системой подсчета.

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