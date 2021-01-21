ГИБДД проведет ночные рейды по поимке пьяных водителей в Санкт-Петербурге

ИБДД проведет в Петербурге рейды по выявлению нетрезвых водителей в ночь на 24 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредило автомобилистов о предстоящих проверках на дорогах. В выходные 23 и 24 января 2021 года инспекторы будут особо тщательно проверять водителей в рамках рейдов по поимке нарушителей, сидящих за рулем в нетрезвом виде.

- Госавтоинспекция проведет несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в ночь с 22 на 23 января на территории Санкт-Петербурга, с 23 на 24 января - Ленинградской области, - пояснили с ГИБДД.

Подобные рейды проводятся для профилактики возможных нарушений и предотвращения аварий, так как нетрезвый водитель вероятнее попадет в ДТП.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено административное наказание - штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение - уголовная ответственность.