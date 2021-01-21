Житель Сестрорецка до смерти избил падчерицу и утопил труп в лесопарке

Отчим убил и утопил падчерицу в Курортном районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу предъявило обвинение в убийстве падчерицы 61-летнему жителю города Сестрорецка. Самого мужчину 19 января задержали сотрудники полиции. А труп погибшей был найден в сестрорецком лесопарке «Гагарка» перед Новым годом.

- 25 декабря 2020 года в лесном массиве на территории лесопарка на улице Инструментальщиков в г. Сестрорецк Курортного района Петербурга был обнаружен труп 38-летней женщины с множественными переломами. 19 января 2021 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники районного уголовного розыска в Сестрорецке, в квартире на улице Токарева по подозрению в совершении преступления задержали неработающего и ранее судимого гражданина, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

По версии следствия, убийство произошло в той же квартире летом 2020 года.

- 20 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый жестоко избил руками и ногами дочь его супруги, которая скончалась на месте происшествия, - информирует Следственный комитет.

Через несколько часов, протрезвев, мужчина затолкал тело убитой падчерицы в большую сумку и вывез в лесопарк, где утопил в водоеме.