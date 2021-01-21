Горячую воду и отопление вернули жителям Василеостровского района Санкт-Петербурга

Прорыв трубы с горячей водой на Кораблестроителей устранили к утру четверга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Василеостровского района Санкт-Петербурга вернули горячую воду и отопление, которые пропали после аварии на трубах теплоснабжения. Днем в среду, 20 января 2021 года, на участке сети у дома 30, корпус 1, по улице Кораблестроителей произошел прорыв. Ремонт трубопровода специалисты закончили только к утру 21 января.

- В 6:00 21 января специалисты полностью завершили работы по устранению последствий технологического нарушения. Теплоэнергетики заменили около 7 метров ненадежного трубопровода. Провели необходимую диагностику и подключение нового участка,- рассказали в "Теплосети" Петербурга.

Подача горячей воды и отопления полностью восстановлена и работает в штатном режиме.

Также из-за колебания температуры в Петербурге теплоэнергетики начали регулировать температуру воды в трубах, чтобы избежать аварий, а также сохранить тепло в домах города.