Новая партия в 62,5 тысячи доз вакцины прибыла в Санкт-Петербург

В Петербург пришла новая крупная партия вакцины "Спутник". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая крупная партия вакцины от коронавируса прибыла в Петербург. 62 550 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) доставили в город и уже поместили на центральную фармацевтическую базу. В течение ближайшего времени вакцину развезут по прививочным пунктам.

- Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора Петербурга.

Напомним, что вся вакцина хранится в медицинских холодильниках при температуре -18 градусов. Каждая ампула рассчитана на пять доз, поэтому и списки на вакцинацию составляют пятерками.

В ближайшее время в город прибудет еще одна крупная партия «Спутника».

Сейчас в Петербурге работают 70 прививочных пунктов, однако в планах стоит увеличение этого показателя до 130 и более.

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