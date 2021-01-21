Смольный продал с молотка аварийное здание в Петергофе за 11 миллионов рублей

Первые в 2021 году торги в отношении городской недвижимости принесли в бюджет Петербурга более 15 млн рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В среду, 20 января 2021 года, в Санкт-Петербурге прошли первые в этом году торги городской недвижимостью. Аукцион состоялся на электронной площадке. Так, с молотка на 11,7 миллионов рублей ушел аварийный дом в Петергофе.

- Единым лотом проданы жилые и нежилое помещение, расположенное по адресу дом 3, литера А, по Прудовской улице. Здание признано аварийным. В ходе торгов цена выросла в два раза по сравнению с изначальной. За здание боролись 11 участников, - сообщили в комитете имущественных отношений города.

Также на аукционе были сданы в аренду четыре объекта нежилого фонда в Адмиралтейском и Выборгском районах. Годовые арендные платы в сумме составят 3,9 миллионов рублей. В общей сложности торги 20 января принесли бюджету города более 15 миллионов рублей.

Электронные аукционы в отношении государственного имущества Санкт-Петербурга проводятся на регулярной основе.