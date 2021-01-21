Пешеходный мост через Дудергорфку в Санкт-Петербурге открыли после восстановления

Завершилось восстановление пешеходного моста через реку Дудергофку в поселке Старо-Паново / Фото: КРТИ СПб

В Санкт-Петербурге завершилось восстановление пешеходного моста через реку Дудергофка в поселке Старо-Паново. Об этом в четверг, 21 января 2021 года, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. Ремонтные работы проводились силами "Мостотреста".

- До начала ремонтных работ мост был непригоден для нормальной эксплуатации – железобетон промежуточных опор моста и его пешеходной части был разрушен, блоки устоев моста на обоих берегах наклонились и просели до такой степени, что пролетное строение перестало на них опираться, основание под ними было размыто, - рассказали в комитете.

Специалисты восстановили железобетонную плиту прохожей части и промежуточных опор моста, выровняли блоки устоев, поставили на место пролет. Также все перила и конструкции были очищены и окрашены. Сейчас пешеходы свободно могут передвигаться по мосту.

Пешеходный мост через Дудергофку расположен между Речной улицей по левому берегу и Набережной улицей по правому берегу реки в поселке Старо-Паново Красносельского района Санкт-Петербурга. Длина переправы 18 метров, ширина – 1,75 метров, год постройки не установлен.