Салон «Фен и Локон» закрыли на 60 суток за санитарные нарушения

Одну из петербургских парикмахерских закрыли за санитарные нарушения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга прикрыл на 60 суток салон красоты с поэтическим названием «Фен и локон». Причиной претензий стали нарушения санитарных норм, которые были найдены при проверке.

- В парикмахерской отсутствует место для дезинфекции, стерилизации инструментов, оборудованное раковиной и подводкой воды. В парикмахерской три рабочих места , однако отсутствуют туалетные столы с раковинами для мытья волос и необходимый набор подсобных, вспомогательных и бытовых помещений (гардеробные, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы, кладовые), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также инспектора Роспотребнадзора не нашли место для хранения инвентаря, мусора и остриженных волос, а само помещение салона красоты не было оборудовано системами центрального водоснабжения и канализации. Нашлись нарушения и в отношении дезинфекции.

В результате суд вынес решение о приостановке деятельности парикмахерской почти на два месяца.