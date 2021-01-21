Петербуржец спас от изнасилования 16-летнюю девочку

Полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования девочки в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге местный житель помог спастись 16-летней девочки от изнасилования. В половину одиннадцатого вечера во вторник, 19 января 2021 года, в полицию позвонил молодой человек, который рассказал, что неизвестный мужчина пристает к его знакомой. Парень передел правоохранителям данные девочки, а также адрес, где на нее напали.

- Со слов звонившего, некий мужчина приставал к 16-летней девочке у дома 2 по Удельному проспекту. Спустя час полиция задержала подозреваемого у дома 16, корпус 2 по Елецкой улице, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался 39-летний приезжий из Вологодской области. Сейчас он нигде не работает.

На следующий день в полицию обратилась мать девочки. Она заявила о том, что данный мужчина пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Уголовное дело возбуждено. Мужчина находится под стражей.