Subaru сбил дорожного рабочего на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге

Дорожного рабочего сбили на КАД в Петербурге 21 января Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Как рассказали в социальных сетях свидетели ДТП, днем в четверг, 21 января 2021 года, иномарка Subaru сбила дорожного рабочего на внутреннем кольце трассы. Произошло все недалеко от съезда на ТЦ "Мега Дыбенко".

- Subaru обгонял грузовик по обочине, где, видимо, и находился рабочий дорожных служб. По словам свидетеля, перед этим участком стоял "КамАЗ" со знаком дорожных работ, также о том, что на правой полосе дороги идет ремонт, водителей предупреждало табло,- рассказал Сергей Востриков.

Однако другие пользователи сети возразили, сказав, что не заметили ограждений на снимке с места ДТП, и посчитали, что пешеход сам вышел на проезжую часть.

Отмечается, что, когда водитель Subaru и другие свидетели остановились и подошли к пострадавшему, тот был в сознании. На место вызвали скорую помощь.

Легковушка тоже серьезно пострадала - капот от удара сильно помялся, а в лобовом стекле осталась дыра.