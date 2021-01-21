Высотный регламент стройки хоккейной арены на месте СКК подняли до 60 метров

Предельную высоту стройки на месте СКК подняли до 60 метров. Фото: "Горкапстрой"

Петербургская комиссия по землепользованию и застройке разрешила увеличить высотный регламент участка застройки на месте бывшего СКК, где в будущем появится новый ледовый дворец хоккейного клуба СКА.

- В обосновании к заявке было сказано, что высота с учетом 3-10 метровых антенн — 60 метров, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на слова главы экспертной группы комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Александра Карпова.

В пресс-службе «СКА-Арены» - заказчика строительства отметили, что просьба о повышении норматива была подана еще в ноябре прошлого года. Причиной стало дополнительное оборудование, в частности антенны, которые будут смонтированы на крыше будущего здания.

Изначально предельная высота участка составляла 40 метров, но поскольку рядом с ареной не будет жилых зданий кроме тех, что уже есть на отдалении, то разрешение дали без проблем.

- Конструктивная высота арены составит 53,7 метра. Мы не увеличиваем предельную высоту здания, - отметили представители заказчика.