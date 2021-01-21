Суд наказал петербуржца штрафом за ложное заявление о краже у него охотничьего ружья

Петербуржца наказали штрафом за ложное донесение в полицию о краже Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга наказал местного жителя за ложный донос о совершении преступления. В четверг, 21 января 2021 года, суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф за вранье о том, что у него, якобы, украли охотничье ружье и патроны.

- 9 октября 2019 года мужчина обратился в дежурную часть 86 отдела МВД и рассказал, что на дороге, ведущей в поселок Приветнинское Выборгского района Ленобласти, неизвестные отняли у него рюкзак, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Со слов заявителя в рюкзаке находилось охотничье ружье марки ТОЗ-34 калибр 12, 7 патронов 12 калибра, разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического. Было возбуждено уголовное дело. Однако позже выяснилось, что никакого ограбления не было.

Так как мужчина ранее судим не было, вину признал и раскаялся, ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.