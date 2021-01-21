Строительство многоэтажки на Двинской улице остановили из-за пошедшего трещинами соседнего дома

Стройка на Двинской, 6 временно "заморожена". Фото: gov.spb.ru

Госстройнадзор Санкт-Петербурга приостановил строительство жилых комплексов на Двинской улице, где пошел трещинами соседний дом. Людей из него пришлось срочно эвакуировать, а на место приехала целая делегация специалистов.

- Оперативный штаб, куда вошли представители Госстройнадзора Санкт Петербурга, расследует причины образовавшихся трещин в жилом доме №8 по Двинской улице. Предположительно это произошло из-за строительства, которое ведется по соседству с этим домом, - сообщает пресс-служба Госстройнадзора.

Перед инцидентом строители забивали сваи и заливали фундамент на стройке, что могло вызвать осадку грунта. При этом у застройщика есть все необходимые разрешения на работы.

По решению оперативного штаба застройщик должен провести повторное обследование конструкций треснутого жилого дома. Пока работы на стройке заморожены, а результаты обследования должны быть предоставлены в Госстройнадзор 22 января.

А сейчас специалисты ищут решение, как укрепить фундамент поврежденного здания, чтобы в него могли вернуться люди.

Отметим, что трещины на доме были и ранее, ради контроля здесь ставили так называемые «маячки», которые сломались вечером 20 января.